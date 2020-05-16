شكرا لمتابعة خبر عن السعودية تكشف حقيقة سرقة الانتقالي 10 مليار من البنك المركزي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الاعلامي الحربي في القوات السعودية سلميان الدوسري، عن حقيقة سرقة المجلس الانتقالي الجنوبي، لمبلغ 10 مليار ريال ونصف من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الدوسري في تغريدة على "تويتر" رصدها "أحداث نت": "‏البنك لا تزال تتواجد فيه قوات سعودية حتى هذه اللحظة وتقوم بتأمينه ولله الحمد".

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وأضاف: "أما موضوع سرقة ١٠ مليار من البنك المركزي في ‎عدن غير صحيحه ابداً... اقسم لكم بالله لم يسرق مبلغ واحد منه وكيف يسرق ورجال القوات سعودية بداخله؟؟!!!".

وفي وقت سابق، نفى ‏بيان للبنك المركزي اليمني، صحة مزاعم متداولة عن "تعرضه لاعتداءات" في مقره الرئيسي بعدن".

وأكد البنك استمراره في مزاولة نشاطه بصورة اعتيادية، معيبا بالجميع توخي الحذر والدقة في الحصول على المعلومات الخاصة به من مصادره المعتمدة لديه.