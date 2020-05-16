شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : يافع تصدر بياناً هاماً وتستنكر «نفير» النقيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر مشايخ واعيان ووجهاء قبائل يافع بياناً هاماً بشأن دعوة الشيخ عبدالرب النقيب للنفير لقتال أبناء أبين وشبوة

وأستنكروا تحريض النقيب لسفك الدماء . مؤكدين انه لا يمثل إلا نفسه.

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وقالوا "لقد تابعنا كغيرنا نحن مشايخ وأعيان يافع البيان الذي ألقاه الشيخ عبدالرب النقيب، والذي يدعو فيه إلى النفير والمشاركة في إراقة دماء الأخوة في هذا الشهر الفضيل المبارك، وهذا مالم نكن نتوقعه منه في هذا الظرف العصيب على بلادنا وأمتنا".

وأضاف البيان " وإننا إذ نستنكر ما ورد في ذلك البيان فإننا نؤكد على مايلي:

أولا: نرفض رفضا قاطعا الزج بالقبيلة ورموزها المرجعية في الصراعات السياسية، وندعو أن نكون جميعا أداة خير وإصلاح وتقارب بين الأخوة من كل الأطراف، ومفاتيح للخير ومغاليق للشر، لا سيما في هذه الأيام الفضيلة المباركة.

ثانيا: لقد جاء ذلك البيان مخالفا للأعراف التاريخية لقبيلة يافع الحميرية، وتصرف متسرع في اتخاذ القرار، وتفرد مرفوض في التحدث باسم القبيلة دون مشاورة مع سلاطينها وشيوخ مكاتبها وعقال قبائلها المعتبرين.

ثالثا: نؤكد أن ما يجمعنا بإخواننا في المناطق المجاورة ليافع من أواصر الإخوة وروابط الجوار والعيش المشترك أكبر بكثير من أن تفسده الخلافات السياسية أو التصرفات المتسرعة من أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم.

رابعا: ندعو كل الأطراف إلى وقف الاقتتال وسفك الدماء بغير وجه حق، والألتزام بما تم الاتفاق عليه من اتفاقات بينهم، وأن يتفرغ الجميع لخدمة المواطن الذي باتت تفتك به الأوبئة والأمراض والفقر والجوع والمعاناة.

حفظ الله البلاد، وجنب شعبنا الفتنة والبلاء.

والله ولي التوفيق..