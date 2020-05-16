شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجل : أول رد عسكري على "اللواء ثابت جواس " .. و وصفها بألشطحات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول رد عسكري على اللواء ثابت جواس عبر مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع العميد الركن مسفر الحارثي عن أسفه لتصريحات اللواء ثابت جواس التي وصفها بألشطحات وتحمل مفردات عنصرية مقيتة مشيرا أن قول جواس بوجود ضمن الجيش الوطني مرتزقة هو محض افتراء وماكان أن تصدر من قائد عسكري نحترمه.

وأضاف العميد الحارثي في منشور على صفحتة بالفيسبوك.

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قال فيه : تابعت مقطع فيديو للاخ اللواء ثابت مثنى جواس يتحدث اثناء وجوده في أحد الجبهات في,محافظة ابين الباسلة عن معنويات قوات الانتقالي العالية التي ستتقدم حتى تدخل شبوة .

من هنا اقول ل اللواء ثابت جواس كن كماعهدناك وابتعد عن الشطحات والتصريحات اللا مسئولة واعرف عن من تتحدث وانت خير من يعلم من هي شبوة ومن رجالها ، عرفناك شخصية عسكرية لها احترامها فكن كذلك وكفى .

واضاف : يا سيادة اللواء لا يوجد ضمن قوام الجيش الوطني مرتزقه وانت لواء في هذا الجيش خضت معارك مشهود لك بها في صعدة ??

وجاء تعيينك قائد لمحور العند من فخامة الرئيس عبدربة منصور هادي حفظه الله...واضنك تعلم جيدا من الطرف المعرقل لاتفاق الرياض تحياتي لك.

عميد ركن / مسفر الحارثي

مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع