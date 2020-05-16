شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنان تامر حسني يتزوج فتاة خارقة الجمال وليس لها مثيل ... ورغم ذلك ذهب ليخونها مع فتاة أخرى ..شاهدو كيف كانت ردت فعلها عندما اكتشفت خيانته .. (صور وتفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت مصممة الأزياء بسمة بوسيل الجدل بسبب منشور نشرته عن الخيانة، عبر حسابها على انستقرام، ليتساءل البعض هل كلماتها نابعة من تجربة شخصية؟ بسمة بوسيل نشرت منشوراً في خاصية "ستوري" على انستقرام، عبارة عن كلمات تقول: "إذا خانك الشخص مرة فهذا ذنبه، أما إذا خانك مرتين فهذا ذنبك أنتِ".

وتفاعل متابعو بسمة بوسيل مع منشورها متسائلين، هل تمر علاقتها الزوجية مع تامر حسني بالارتباك؟ أم إنها مجرد كلمات أعجبتها ونشرتها عبر حسابها؟ لم يخل الأمر من تأكيد البعض إلى أن ربما بسمة بوسيل تقصد خيانة من نوع آخر، خيانة صداقة وعشرة أو خذلان من شخص عزيز، مشددين أن علينا عدم الربط بين كلماتها وعلاقتها مع زوجها تامر حسني.

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لكن بسمة نفت هذه​ الشائعات عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "هو من امتى كانت الخيانة عبارة عن خيانة زوجية، هادي 24 ساعة وأنا كانتفرج على تفاهة الناس وسطحيتهم يا ريت كل الناس المريضة لي على صفحتي تعمل انفولو".