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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان .. انباء عن مقتل قائد اركان القوات الخاصة في معارك أبين

قالت انباء ان قادة عسكريين بارزين سقطوا بين قتيل وجريح في المعارك المندلعة بين قوات تابعة للشرعية واخرى للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.



وذكرت الأنباء، ان عمار الجماعي قائد اركان القوات الخاصة التابعة للعكب، لقي مصرعه متاثرا بإصابته بعد نقله إلى مستشفى عتق العام بشبوة.

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وردنا الان .. انباء عن مقتل قائد اركان القوات الخاصة في معارك أبين

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وافادت ان الجماعي، كان قد اصيب إصابة بالغة في مواجهات قرن الكلاسي بأبين فجر اليوم.