شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو.. جماعة الحوثي تفاجأ الشرعية بقرارغير متوقع اثارارتياحا واسعا بصنعاء والمدن الاخرى ( تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. جماعة الحوثي تفاجأ الشرعية بقرارغير متوقع اثارارتياحا واسعا بصنعاء والمدن الاخرى ( تفاصيل)

أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الخميس 14 مايو/أيار، إطلاق سراح 16 ممن وصفتهم بـ"المغرر بهم"، والذين قالت إنها احتجزتهم بسبب قيامهم بـ"أنشطة مشبوهة" تخدم التحالف العربي

وذكرت وكالة "سبأ" للأنباء بنسختها الحوثية: "تم الإفراج في صنعاء اليوم عن 16 من المغرر بهم الذين تم التحفظ عليهم من قبل الجيش واللجان الشعبية (مسلحون حوثيون)".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان .. انباء عن مقتل قائد اركان القوات الخاصة في معارك أبين

عاجل.. الجيش ينشر صور من وادي حسان ومعسكر اللواء الثالث دعم واسناد بعد سيطرته عليهما..تفاصيل حصرية

عاجل : ظهور سلاح جديد وفتاك يقلب الطاولة على هذا الطرف في الاشتباكات بين قوات الشرعية والانتقالي في منظقة الشيخ سالم..شاهد لن تصدق ماحدث

عاجل:شلال شايع يباغت الجميع ويقلب الطاولة على راس عيدروس الزبيدي ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي ويعترف ان الانتقالي انحرف عن الطريق وخدع ابناء الجنوب

عاجل: الرئيس هادي يتلقى طعنة غادرة وانقلاب عسكري عليه..واشهر قائد عسكري ينضم للانتقالي ويامر كل ضباطه بقتل اي جندي من الشرعية يقترب من عدن

Advertisements

عاجل..سلاح الجو الاماراتي يباغت الجميع ويقلب الموازين في محافظة ابين والشرعية تتلقى هزيمة ساحقة تجعل قادة الرئيس هادي يكون من شدة القهر

عاجل: هادي يدق ساعة الصفر ويقتحم عدن بقوة جبارة وسلاح فتاك والجزام الامني يرفض المقاومة ويسلم كل المواقع..وصحيفة دولية تكشف سر خطير ( صورة )

عاجل:الشيخ سلطان البركاني واعضاء مجلس النواب يصعقون الجميع ويطيحون بالرئيس هادي من منصبه ويؤكدون انه لم يعد رئيسا للجمهورية وليست له اية شرعية

عاجل..قائد عسكري سعودي رفيع يصعق القيادات العسكرية في الجنوب ويمسح بكرامة هاني بن الارض ..لن تصدق ماذا قال القائد السعودي عن هاني بن بريك

عاجل..الرئيس هادي يباغت الملك سلمان وولي عهده ويغادر الرياض بصورة نهائية ويعود الى عدن ويصدر قرار جمهوري خطير ارعب كل قادة الانتقالي



ونقلت الوكالة عن نائب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية في الجماعة، العميد حسين هاشم، قوله إن "المفرج عنهم من المسجلين في كشوفات تبادل الأسرى، وتم التحفظ عليهم بناءً على معلومات استخباراتية لقيامهم بأنشطة مشبوهة تخدم العدوان".

ولم يقدم هاشم أي تفاصيل عن المفرج عنهم، ومتى تم توقيفهم، وعلى أي خلفية تم إطلاق سراحهم.

ومؤخرا، أعلن الحوثيون مرارا الإفراج عن محتجزين تقول منظمات حقوقية إنه "تم اختطافهم" من عدة مناطق في اليمن؛ بذريعة تأييدهم للحكومة اليمنية أو التحالف العربي.

فيما تشير تقارير حقوقية إلى مواصلة الحوثيين "اختطاف" الآلاف بينهم سياسيون وعسكريون وصحفيون وأكاديميون، غير أنه لا توجد إحصائية دقيقة وموثقة بشأن الأعداد.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.