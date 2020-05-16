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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الجيش ينشر صور من وادي حسان ومعسكر اللواء الثالث دعم واسناد بعد سيطرته عليهما..تفاصيل حصرية

نشر الجيش الوطني ، صور لطلائع قواته وهي تمشط وادي حسان واللواء الثالث دعم واسناد التابع للانتقالي، بعد سيطرتها عليهما بالكامل.

ويظهر في الصور المرفقة التي رصدها " أحداث نت " قبل قليل، على الصفحة "أخبار الجيش الوطني " التابعة لمحوري أبين وعتق ، عدد من ابطال الجيش وهم يقومون بعملية تمشيط واسعة داخل وادي حسان الذي يبعد عن وسط مدينة زنجبار بنحو 5 كيلو متر فقط .

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عاجل.. الجيش ينشر صور من وادي حسان ومعسكر اللواء الثالث دعم واسناد بعد سيطرته عليهما..تفاصيل حصرية

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كما تظهر آليات من الاليات العسكرية التي غنمها الجيش من اللواء الثالث دعم وإسناد التابع للانتقالي.

وعلقت "أخبار الجيش الوطني " على الصور التي نشرتها (المرفقة) قائلة :

‏طلائع الجيش تمشط وادي حسان في أبين ، واللواء الثالث دعم واسناد بكامل عتاده التابع لميليشيا الانتقالي تحت السيطرة الكاملة لقوات الجيش الوطني.