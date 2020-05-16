شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب فرنسي يزف بشرى سارة للعالم و يعلن ان كورونا على وشك الانتهاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف طبيب فرنسا المثير للجدل ديدييه راوول بشرى سارة للعالم كافة و اعلن أن فيروس كورونا على وشك الانتهاء مستبعداً ظهور موجات ثانية للوباء الذي أطاح بأكثر من 300 ألف إنسان حول العالم.

على الرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن الفيروس المستجد قد لا يختفي أبداً.

وأكد الطبيب الذي يرأس مصلحة الأمراض المعدية في مستشفى مارس?ل?ا بفرنسا في فيديو نشره على حسابه الرسمي على تويتر أن الفيروس يتراجع بشكل ملحوظ عالمياً.

وتوقع الطبيب ألا تسجل إصابات جديدة بشكل كبير بل انتهاء هذه الأزمة التي خضت العالم برمته.

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وشدد على أن كافة المعطيات العلمية تؤكد أن الفيروس في طريقه إلى الانتهاء، مضيفاً أن بعض الحالات ستظهر بطبيعة الحال هنا وهناك، لكننا لن نشهد بعد اليوم موجات تفش كالسابق، معتبراً أن دينامية الجائحة تراجعت بشكل كبير.

في حين قد يستمر تسجيل عدد من الوفيات جراء كوفيد 19 نتيجة بعض الحالات المتأزمة، حسب قوله.

يذكر أن ديدييه الذي يعتبر من أشد المطالبين بعلاج مرضى كورونا بعقار هيدروكسي كلوروكين وهو دواء كان يعطى في السابق لمرضى الملاريا، كان أكد سابقا أن الفيروس المستجد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية لأول مرة في ديسمبر الماضي سينتهي في الربيع أو بداية الصيف.

إلا أن الطبيب الفرنسي أثار جدلا واسعا في بلاده وعالميا، في ظل تمسكه بدواء الملاريا هذا على الرغم من أن بعض الدراسات أشارت إلى عدم فعاليته.