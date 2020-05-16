شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مستمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تواصل سحب قواتها من أفغانستان ومن المتوقع أن تفي بالموعد المحدد المتفق عليه مع طالبان في وقت سابق من العام الحالي.

وقال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم الوزارة في إيجاز صحفي "هذا الأمر مازال يمضي قدما".

وأضاف: "نتوقع أن نفي بذلك في إطار الجدول الزمني المتفق عليه مع طالبان".

وجاءت تصريحات هوفمان بعد هجومين وحشيين في أفغانستان هذا الأسبوع رغم أنه يعتقد أنهما من تنفيذ تنظيم "داعش".

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن المبعوث الخاص الأمريكي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، أن تحديد موعد جديد لإطلاق مفاوضات سلام أفغانية أفغانية قيد البحث حاليا.

وأعرب خليل زاد عن قناعته بأن من مصلحة عملية السلام في البلاد أن تبدأ في ظل وجود أمريكي قوي في أفغانستان.

وذكر خليل زاد أيضا أنه سمع تقارير عن تقدم ملموس في تشكيل حكومة أفغانية شاملة التمثيل، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع في أقرب وقت.

وفيما يتعلق بالهجومين الأخيرين في أفغانستان، جدد خليل موقف واشنطن القائل إن تنظيم "الدولة الإسلامية - ولاية خراسان" (وهو فرع محلي لـ "داعش")، المسؤول عن هذين الهجومين، وليس حركة "طالبان".

المصدر: وكالات