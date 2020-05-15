الميليشيات تغلق 7 شوارع تجارية وحيوية في مديريات صنعاء 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020

أغلقت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- مساء الخميس في صنعاء 7 شوارع تجارية وحيوية في عدد من مديريات العاصمة صنعاء، بذريعة ما قالت إنه بغرض "الرش والتعقيم" لهذه الشوارع من وباء فيروس كورونا المستجد covid-19، الذي تتهم المليشيا بالتكتم عن الأعداد الحقيقية لضحاياه وحجم انتشاره في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الانقلابية.



وبحسب موقع نيوز يمن، جابت دوريات عسكرية منهوبة تستقلها عناصر حوثية عصر الخميس (شارع هايل بمنطقة معين، وشارع جمال منطقة التحرير، وشارع وسوق الكميم، وسوق ملابس الحصبة، وشارع باب السلام، وشارع بيت معياد، وشارع مذبح).

وأبلغت مُلاك المولات والمحال التجارية وأسواق بيع الملابس وأصحاب البسطات في هذه المناطق باغلاق محلاتهم من الساعة 6 مساء الخميس 14 مايو الجاري، وذلك بغرض "التعقيم والرش".

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وتعدّ هذه الشوارع من أكثر المناطق التجارية كثافة سكانية، وتشهد خلال ليالي رمضان إقبالا وزحاما شديدا للتسوق وشراء ملابس واحتياجات العيد.

ويعتقد عبدالله الوصابي -مالك محل ملابس في شارع هايل- أن توقيت عملية الرش غير مناسب وأنه كان من الممكن فعل ذلك صباحا "اغلاق شارع هائل مساءً وفي وقت ذروة التّسوق، يساهم في رفع نسبة القلق والهلع من كورونا"، مشيرا في حديث لـ(نيوزيمن) إلى أنه من شأن هذا الهلع والخوف ان يضعف مقاومة الناس وينعكس على نفسياتهم سلبيا.

ولم يستبعد الوصابي تعرّض التجار ومُلاك المولات ومحال الملابس والاسواق لمساومات وابتزازات وربما تهديدات باغلاق محلاتهم طوال الأيام المتبقية من شهر رمضان بذريعة مواجهة فيروس كورونا، رغم التزامهم بتعليمات الوقاية الاحترازية وتعليمات وزارة الصحة.

إجراءات الاغلاق المتكرر لعدد من الشوارع والاسواق والاحياء السكنية في صنعاء، تتعارض مع تقليل مليشيا الحوثي لمخاطر وباء كورونا واستمرار إنكار حجم ضحاياه، وإبقائها للمساجد مفتوحة لاداء الصلوات والمحاضرات.

وتنظم مليشيا الحوثي في ذات الوقت فعاليات احتشادية ومحاضرات جماعية ليلية تتصادم مع تعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن التباعد الجسدي والاجتماعي كوسيلة هامة واساسية لمحاصرة الجائحة العالمية والحد من انتشارها.