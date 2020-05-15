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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد إنكسار هجومه.. الإصلاح يستخدم السيارات المفخخة ضد القوات الجنوبية بشقرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020
لجأت مليشيات حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، إلى السيارات المفخخة، عقب انكساراتها أمام القوات الجنوبية في الشيخ سالم وقرن الكلاسي بمديرية شقرة في محافظة أبين جنوبي اليمن.
وحاولت ميليشيا الإصلاح مهاجمة أول حاجز عسكري للقوات الجنوبية في منطقة الشيخ سالم، بسيارة مفخخة، غير أنه تم إحباط الهجوم بتفجير السيارة قبل وصولها إلى الموقع.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن القوات الجنوبية، رصدت السيارة المفخخة وفجرتها قبل وصولها إلى الموقع المستهدف، مشيرة إلى أن رتلاً عسكرياً لمليشيا الإخوان كان يحاول التقدم بعد السيارة.
وأضافت إن مواجهات اندلعت عقب إحباط الهجوم الإرهابي، واستطاعت القوات الجنوبية تدمير عدد من الآليات المدرعة، وقتل وجرح وأسر العشرات من عناصر الإخوان.
وفي منطقة "الطرية" شنت قوة تابعة للإخوان هجومًا على مواقع القوات الجنوبية، غير أن الأخيرة أفشلت الهجوم ودمرت مدرعة للمهاجمين.
إلى ذلك دفعت القوات الجنوبية بتعزيزات عسكرية جديدة تضم مقاتلين وآليات إلى خطوط التماس في محافظة أبين، وفق مصادر عسكرية.
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