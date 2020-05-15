اليوم.. عدن تسجل 80 حالة وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020

سجلت العاصمة عدن، ثمانين حالة وفاة اليوم الجمعة، جراء الوباء الذي يضرب المدينة، وفق ما ذكر رئيس مصلحة الاحوال المدنية اللواء سند جميل .



وقال جميل في تصريح صحفي، أن الوفيات توزعت على النحو التالي :

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(13)حالة كريتر (3) حالات خورمكسر (6) حالات المعلا (4) حالات الروضة (5) حالات مستشفى الجمهورية (3) حالات العزل مستشفى الجمهورية (1) حالة عمليات الامن (14) حالة المنصورة (2) حالتين دار سعد (6) حالات الممدارة (6) حالات الشيخ عثمان (1) حالة انماء (1) حالة القاهرة (2) حالتين البساتين (2) حالتين الشعب (6) حالات مستشفيات خاصة (3) حالات العزل ،،الأمل (2) حالتين مستشفى الصداقة

وأضاف أنه تم صرف تصاريح الدفن بموجب خطابات على النحو التالي :

(61)خطاب من اقسام الشرط دون معرفة سبب الوفاة،،وحسب المتعارف علية الاسباب طبيعية (6) خطابات من المستشفيات الخاصة (6) العزل،،،الجمهورية والامل (7) مستشفى الجمهورية والصداقة