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الرياض - رنا عبدالله - شاهد صور جننت كل من شاهدها .. زوجة ولي العهد السعودي "محمد سلمان" في أول ظهور لها تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

في أول ظهور لها على شاشة التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي ، لفتت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، زوجة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأنظار بعد حضورها ورعايتها فعاليات "المشراق 2" في مركز الملك عبد العزيز التاريخي. 39204570 وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الفعالية التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، تضمنت "العديد من الأنشطة الاجتماعية، الثقافية والفنية التي تهدف إلى إحيـاء التراث السعـودي بطريقة معاصرة، وتشمل "معرض تاء" الذي يسلط الضوء على شخصيات نسائية مؤثرة في المجتمع العربي، و"أبواب الفرج" وتتمثل في أبواب من التراث السعودي القديم تم الرسم عليها بأيدي نخبة من الفنانين السعوديين". Advertisements وأضافت أن "الفعاليات تتضمن أيضا "المقهى الثقافي، الذي يضم عددا من الجلسات الثقافية الحوارية بين شخصيات مؤثرة وملهمة، وجمهور المشراق، ولوحات من بلادي، لتقديم عروض فلكلورية من عدة مناطق بالمملكة، إضافة إلى عشاء الخير ومنطقة ريادة الأعمال". وعلقت هالة كاظم، المدربة الاجتماعية والتي ألقت كلمة خلال الفعاليات في تغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر:" تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد والشكر الجزيل لجمعية النهضة النسائية وتنسيقهم المتميز وتكريمهم لي. وكم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات والسيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع". 39204570 39204570

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