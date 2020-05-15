شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 4 طرق لإثارة زوجتك جنسياً دون أن تلمسها .. سوف تصبح مجنونة عليك وتبحث عنك في كل وقت وحين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المرأة حساسة للغاية، فيكفي أن تعبر لها عن مشاعرك وتغازلها حتى تدخل قلبها بسرعة فائقة، عند البدء بمغازلتها، تشعر تلقائياً بأنها قد انجذبت إليك، فهذه الطريقة وسيلة فورية وفعالة وقوية جداً لإثارة زوجتك، لذلك تعرف "سيدي" على 4 طرق من خلالها تستطيع إثارة زوجتك بالكلام فقط.

1- السر هو تحريك مشاعرها:

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عندما تتحدث مع زوجتك، فيكفي أن تحدثها بطريقة رومانسية تجعلها فقط تشعر بالعواطف الودية تجاهك، فالرجال عادة محظوظون بإثارة المرأة بأقوالهم وأفعالهم، فمن السهل لهم جداً القيام بذلك، وعليك أن تكون واثقاً من نفسك، مضحكاً وغزلياً؛ لتجذبها وتثيرها بغض النظر عن ما كانت تفكر به، فهذا سر بسيط وفعال لتحريك مشاعرها.

2- الإثارة العقلية:

بالنسبة للمرأة، الإثارة الجنسية هي كل شيء يتعلق بالشعور الكيميائي الجنسي الحقيقي، وهذا شيء يبدأ في عقلها ثم يعمل للوصول إلى جسدها، فهي عندما تكون معك، عليك إثارتها عقلياً لتحريك مشاعرها بالكلمات اللطيفة، فالشهوة الجسدية تولد بشكل طبيعي، لكن الإثارة العقلية واجب عليك، فهي ترغب بشكل كبير في سماع الكلمات التي تتيح لها معرفة مدى حبك لها، وأن تتمتم في أذنها وتشعر بالأمان والدفء معك.

3- إنها أكثر من مجرد كلمات:

عندما تعرف كيفية التعامل مع زوجتك فهذا نوع من الثقة الكبيرة، وهذه الوسيلة الكاريزماتية لها نفس التأثير على جميع النساء، فلغة جسدك سوف تكون بالفعل تعبيراً وأكثر من مجرد كلمات، فهذا الأمر سيثيرها ويجذبها تلقائياً إليك، وستبدأ بالتفاعل معك بشكل سلس وسهل للغاية.

كما أن هناك أنواعاً عديدة من الصفات التي من شأنها أن تثير زوجتك عندما تتحدث إليك كالثقة، الرجولة والذكاء التي تشعر المرأة من خلالها بأنك شخصية قوية، قادر على محاربة كل شيء لأجلها.

4- إثارتها بفعل التحدي:

إذا كنت تريد أن تبرز لزوجتك أنك قادر على تحدي كل شيء لأجلها، فعليك إثارتها بالكلمات القوية، الداعمة لها ولمواقفها، وإبراز سلوك نبيل تجاهها، ثم حاول أن تكون أكثر من تحد بالنسبة لها، يمكنك مثلاً، أن تناضل وتكافح لفعل أمر ما يجعل حياتكما أفضل، فهذه التضحية والتحديات، تجعلها تشعر بالانجذاب نحوك.