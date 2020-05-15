شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اعلامية جديدة كأنها حورية من الجنة تظهر على قناة سكاي نيوز وتخطف الانظار بجمالها الفريد.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اطلت الإعلامية اللبنانية الجميلة كريستين داغر اليوم في برنامج ملاعب الأخبار الرياضة على قناة سكاي نيوز عربية، بنيلوك جديد وابتسامة ساحرة خطفت الأنظار.

التحقت الإعلامية كريستين بقناة سكاي نيوز عربية في مارس (آذار) 2016، بالإمارات العربية المتحدة.

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وعملت مدرّسة في "جامعة سيدة اللويزة" بين 2014 و2016، ومذيعة في "تلفزيون لبنان" بين 2014 و2015، وصحفية مستقلة في "وكالة فرانس برس" بين 2009 و2011، ومذيعة في "إذاعة صوت المدى" عام 2009، وصحفية في كل من "قناة السومرية" بين 2006 و2007، و"Spas and Destinations magazine" عام 2007، بالإضافة إلى عملها في قسم خدمة العملاء في "بنك الإعتماد اللبناني" بين 2008 و2013.

حاصلة على ماجستير في دراسات الاتصال والإعلام عام 2013 من "جامعة القديس يوسف" في الجمهورية اللبنانية، وبكالوريوس في الصحافة عام 2008 من "الجامعة اللبنانية".