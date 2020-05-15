أطباء بلا حدود: معظم حالات الإصابة بكورونا خفيفة ولا تتطلب عناية ظبية مركزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات



قالت منظمة أطباء بلا حدود، إنها تدير مركز علاج كوفيد_19 في مستشفى الأمل في عدن منذ السابع من مايو.

وأضافت، إن لديها فريقاً من الموظفين المحليين والدوليين يعملون على مدار الساعة في المستشفى لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى المصابين بـ كوفيد-19.

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وقالت إن أعراض كوفيد-19 يمكن أن تكون السعال الجاف والصداع والحمى وفقدان حاسة الشم والتذوق.

وطالبت المواطنين في حال الشعور بهذه الأعراض البقاء في البيت وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين قدر الإمكان.

وأضافت إن معظم حالات الإصابة تكون خفيفة ولا تتطلب عناية طبية مركزة. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من هذه الأعراض وبدأت تواجه صعوبة في التنفس، فمن الضروري التوجه لطلب العناية الطبية في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت أن المرضى يأتون إلى المستشفى بشكل متأخر، مما يجعل علاجهم أكثر صعوبة، على الرغم من أنه من المفهوم أن تخاف عندما تكون مريضًا، إلا أنه يجب عليك ألا تدع خوفك يقف في طريقك للحصول على المساعدة لا سيما إذا كنت تواجه صعوبة في التنفس.