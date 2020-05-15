كورونا تستبيح صنعاء وبيان لـ65 طبيباً يحذر من عواقب كارثية سببها الحوثيون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات



حذر أكثر من 60 طبيباً في بيان مشترك من عواقب وخيمة جراء تستر مليشيات الحوثي عن تفشي فيروس كورونا في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين.

واعتبر الأطباء بيانهم إخلاء مسؤولية إزاء ما ينتظر العاصمة صنعاء، وطالبوا بسرعة اتخاذ الإجراءات التي حددوها لمواجهة وباء كورونا.

وشدد الأطباء على ضرورة تغيير نمط التعامل من قبل المليشيات عند معرفة وجود أسر مصابة أو لديها متوفى، الأمر الذي يسبب ترويع الناس وبالتالي إخفاء وجود إصابات، وهذا يشكل خطرا كونه يساعد على انتشار المرض.

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وطالب بيان الأطباء مليشيات الحوثي بمراعاة الشفافية في الإعلان عن العدد الكلي للإصابات والوفيات الناجمة عن مرض كورونا وإعلان الحالات الجديدة المؤكدة أولا بأول.

ودعا الأطباء إلى توفير وسائل الحماية الشخصية للكادر الصحي المتعامل مع المرضى بشكل مباشر وفرض وجود هذه الوسائل في كل المستشفيات الحكومية والخاصة.

وطالبوا بإجراءات حاسمة وصارمة متعلقة بالحظر الصحي وذلك بإغلاق كافة الأسواق والمحلات التجارية وكذا الجوامع وأسواق القات وأماكن تجمعات الناس، وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي في كل المرافق الخاصة والحكومية.

وشدد البيان على إغلاق كافة المدن المنتشر فيها الوباء لمنع انتقاله للقرى والمدن الخالية منه، خاصة أن العيد قادم ورجوع المواطنين إلى قراهم عادة سنوية ونتائج عودتهم إليها هذه السنة كارثية.

الأطباء المؤيدون للبيان:

1. د حسن محمد 2.د ايناس عنبول 3.د مراد قائد الخليدي 4.د احلام الشريف 5.د عبير الصلبة 6.د آمال مصطفى المتوكل 7.د عاطف الشماخ 8.د منذر السامعي 9.د مروان الأسدي 10.د شفيق أحمد العماد 11.د رؤوف الشرعبي 12.د ابراهيم الشرعبي 13.د ميلاد الطيار 14.د. علي الشجري 15.د. هبة الله خالد 16.د محمد النهاري 17.د. عبدالعزيز عون الله 18.د.عمار العبيدي 19. د.محمد العزاني 20. د. رانيا جعشان 21. د.معتصم العسلي 22. د.اشواق الفقيه 23.د.رنا يسلم عبدالكريم 24.د.عدنان احمد الأثوري 25.د/فتحي حاتم 26.د. أحلام صويلح 27. د. هديل عبدالحكيم 28. د. سيف خالد الجشوبي 29.د. أحمد الهارب 30.د. فتحي دحوه 31.د. عبدالرحمن الصباري 32.د.عمر الاسودي 33. د.ماجد محمد الفقيه 34.د.مبارك الشكري 35.د. عبدالكريم بقوان 36.د.فطوم جعار 37.د. افراح الملصي 38.د.منير صالح الدغشي 39. د. سعد سليم 40. د.صادق احمد 41.د.عبده احمد وادي 42.د الهام عبدالكريم وحيش 43.د.سحر احمد الكبسي 44.د. دعاء محيي الدين العراسي 45.د. عبدالرحمن إسماعيل 47.د.محمد هائل العمري 48.د.اياد علي ناصر 49.د.ايهاب عبدالواحد قاضي 50.د.يعقوب عبدلكريم احمد 51 .د.شهاب عبدالحميد عياش 52.د عبداللطيف البرعي 53 .د محمد الحجاجي 54. د/ محمد شاكر 55. د/عبدالله السقاف 56. د/ايهاب السقاف 57. د سمية جناح 58.د/هيثم الشرعبي 59. د/ أحلام المرتضى 60. د/ ناصر عيسى 61.د/ محمد زليط 62. د/ خالد الحميري 63.د / بسام الصلوي 64. د . هشام عون 65.د. أروى عون