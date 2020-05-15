شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوزير قباطي يستبعد تطبيق الإجراءات الصحية لمواجهة كورونا مع استمرار الانقسام الإداري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020 عدن - الخليج 365

Advertisements أفاد وزير السياحة، الدكتور محمد قباطي، باستحالة تطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة لمواجهة جائحة كورونا في عدن مع استمرار الانقسام الإداري. وكتب قباطي في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "يا قوم إعلموا بأن أهلنا في ⁧‫عدن‬⁩ الحبيبة وشعبنا في بقية بقاع الوطن الغالي لن يرضخوا لمصير مقولة أبو ذؤيب الهذلي:‬‫ﻭﺇﺫا اﻟﻤﻨﻴﺔُ ﺃﻧﺸَﺒَﺖْ ﺃﻇﻔﺎﺭﻫﺎ،‬ ‫ﺃﻟْﻔَﻴﺖُ ﻛﻞ ﺗﻤﻴﻤﺔٍ ﻻ ﺗﻨﻔـــﻊُ‬". ‫ ومضى "صحنا وبحت أصواتنا بالتحذير بأن الإجراءات الصحية المطلوبة لمواجهة جائحة ⁦‪#COVID_19‬⁩ ومهلكة "تسونامي الموت"، الحالية سيستحيل تطبيقها في ظل حالة إستمرار الإنقسام الإداري والإستقطاب السياسي الراهن!‬".

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