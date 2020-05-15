الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020

عدن - الخليج 365



أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن النشرة التنبيهية خلال الـ24 ساعة القادمة.

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وبحسب المركز، فإنه "بناء على المعطيات الرصدية والتنبؤية وخرائط الطقس المختلفة، فقد تبن أن تسود حالة من عدم الاستقرار للطقس على أجزاء متفرقة من محافظات بلادنا الجبلية واجزاء من الهضاب الداخلية ، والمناطق الساحلية ، مع ارتفاع عالي في درجات الحرارة على اجزاء متفرقة من المناطق الصحراوية والساحلية والهضاب الداخلية.

وتابع "حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على اجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالا وحتى تعز ولحج جنوبا واجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الجوف، مأرب، البيضاء وشبوة)، وكذلك على السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها ".

كما يتوقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة و خاصة على الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات ( المهرة- حضرموت – شبوة- مأرب - الجوف – صعدة) وقد تصل درجة الحرارة لاكثر من 38 درجة مئوية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية ينبه الأخوة المواطنين، في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم التواجد في بطون الاودية او بالقرب منها اثناء وبعد هطول الامطار، في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية او الذاهبين اليها وكذلك المناطق الساحلية من الارتفاع في درجات الحرارة ، وينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس اللافحة.