اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجـــل : وفاة الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل بحادث سير .. شاهد اول صورة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقراءة خبر عن عاجـــل : وفاة الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل بحادث سير .. شاهد اول صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

8b81ccffc0.jpg

الرياض - رنا عبدالله - عاجـــل : وفاة الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل بحادث سير .. شاهد اول صورة

2020/05/15 الساعة 01:00 مساءً (المراسل اليمني)

قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي توفيت فجر اليوم بعد تعرضها لحادث مروري مروع في بيروت 

Advertisements

 27343842

 

.ولم يصدر اي تأكيد من جهات رسمية حتى الان ، لكن ناشطون آخرون قالو بأنها اشاعات وأخبار كاذبة تستهدف النجوم بين الفينة والاخرى .

23fc81243d.jpg

27343842
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا