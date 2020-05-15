الرياض - رنا عبدالله - عاجـــل : وفاة الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل بحادث سير .. شاهد اول صورة

2020/05/15 الساعة 01:00 مساءً (المراسل اليمني)

قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي توفيت فجر اليوم بعد تعرضها لحادث مروري مروع في بيروت

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.ولم يصدر اي تأكيد من جهات رسمية حتى الان ، لكن ناشطون آخرون قالو بأنها اشاعات وأخبار كاذبة تستهدف النجوم بين الفينة والاخرى .

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