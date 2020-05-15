محلل سياسي: المعركة ضد اجتثاث الإرهاب مستمرة في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020

أبين - الخليج 365



أكد المحلل السياسي، خالد الزعتر، أن المعركة ضد اجتثاث الإرهاب مستمرة في أبين.

وقال الزعتر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ‏‎معركة اجتثات الإرهاب من ‎شقرة إلى ‎المحفد مستمرة في تحقيق أهدافها في صد كل من يحاول العبث بالهوية الجنوبية وإغراقها بالأفكار الإيدولوجية الحزبية الإخوانية. وأضاف: هي رسالة تحمل معها الكثير من الدلالات بأن من يحاول عكف البوصلة من ‎صنعاء إلى ‎عدن فإن القوات الجنوبية ستكون له بالمرصاد.