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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي: المعركة ضد اجتثاث الإرهاب مستمرة في أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020
أبين - الخليج 365
أكد المحلل السياسي، خالد الزعتر، أن المعركة ضد اجتثاث الإرهاب مستمرة في أبين.
وقال الزعتر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن معركة اجتثات الإرهاب من شقرة إلى المحفد مستمرة في تحقيق أهدافها في صد كل من يحاول العبث بالهوية الجنوبية وإغراقها بالأفكار الإيدولوجية الحزبية الإخوانية. وأضاف: هي رسالة تحمل معها الكثير من الدلالات بأن من يحاول عكف البوصلة من صنعاء إلى عدن فإن القوات الجنوبية ستكون له بالمرصاد.
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