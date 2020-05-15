الحزام الأمني ينفذ حملة أمنية لتمشيط العاصمة عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020
عدن - الخليج 365
نفذت قوات الحزام الأمني، إنتشارا واسعا وحملة أمنية لتمشيط شوارع العاصمة عدن.
وجاءت الحملة بقيادة قائد قوات الحزام – عدن، وضاح عمر عبدالعزيز، ونفذت عملية تمشيط شوارع العاصمة عدن، ابتداء من جولة كالتكس والشيخ عثمان ومنطقة الدرين وصولا إلى العريش وخور مكسر والقطاع الشرقي وعمل حواجز تفتيش فجائية في بعض المواقع للمشتبهين والمركبات المخالفة.
وذكر مشرف الحملة ركن التوجيه المعنوي للحزام الأمني رغيد عدنان أن القوات تقوم بعمل دوريات أمنية بشكل شبه مستمر في شوارع العاصمه وهي في جاهزيتها العالية لتقف وتردع كل من تسول له نفسه بزعزعة الأمن فيها.
هذا وقد دعا قائد الحزام الأمني وضاح عمر عبدالعزيز المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن كل من يحاول أن يثير القلق أو يسعى للتخريب في عدن ومعبرا عن تقديره لهم ومشيرا أن قواتنا الباسلة تسطر أروع البطولات في خطوط التماس مستمدة دعمها وشجاعتها منهم ولاجلهم.
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