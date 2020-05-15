المشتركة تخمد نيران حوثية بعد استهدافها مساكن المواطنين بحيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020 الحديدة - الخليج 365

أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران المليشيات الحوثية بعد استهدافها مساكن المواطنين في قطاع حيس جنوب الحديدة وتكبدها خسائر بشرية جراء خروقات جديدة للهدنة الأممية. Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن القوات المشتركة في حيس اشتبكت مع المليشيات الحوثية ولقنتها دروساً قاسية بعد استهدافها منازل المواطنين في مركز المديرية. وأضافت المصادر أن أبطال القوات المشتركة المرابطون في حيس كبدوا المليشيات الحوثية خسائر بشرية أثناء تصديهم لمحاولة المليشيات استهداف مساكن المواطنين. مشيرة بأن القوات المشتركة إستطاعت إخماد مصادر النيران للمليشيات الحوثية. يذكر بأن مليشيات الحوثي لم تلتزم بالهدنة الإنسانية الأممية لوقف إطلاق النار، حيث رفعت من وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية في إطار تصعيدها العسكري جنوب محافظة الحديدة.

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