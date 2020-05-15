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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدريهمي جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية في مديرية الدريهمي بقذائف الهاون والهاوزر ونيران الأسلحة الرشاشة، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية.
وقالت مصادر محلية في الدريهمي إن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في المديرية ب 6 قذائف هاون عيار 120 وقذيفتي هاوزر في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14,5 صوب منازل المواطنين بشكل عشوائي وهستيري.
وأضافت المصادر ان القصف تسبب بحالة من الرعب والذعر والهلع في صفوف المدنيين، مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم.
هذا وكان قد أصيب مواطنين اثنين برصاص مليشيات الحوثي في خط حيس الخوخة ضمن سلسلة الجرائم التي تجسدها المليشيات بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة، في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة، رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن.
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