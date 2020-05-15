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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العمالقة تنظم دورة تدريبية لـ80 متدرباً حول الوقاية من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
نظمت إدارة الخدمات الطبية لقوات ألوية العمالقة، دورة تدريبية لـ80 متدرباً حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).
وتستهدف الدورة التدريبية، متدربين من العيادات الصحية في الوحدات القتالية لألوية العمالقة، حول الإجراءات الصحية وطرق التعامل مع وباء كورونا.
ويتلقى المتدربون في الدورة التي تستمر ليومين، محاضرات على أيدي الأطباء، حول كيفية الوقاية من جائحة كورونا وطرق التعامل مع الحالات المشتبهة بإصابتها بالفيروس.
وتعد هذه الدورة التدريبية هي الثانية والتي تقيمها إدارة الخدمات الطبية للعمالقة، للمتدربين من منتسبي القوات في الساحل الغربي، حول الوقاية من جائحة فيروس كورونا.
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