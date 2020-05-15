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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بغطاء جوي.. إفشال هجوم للحوثيين في البيضاء والمليشيا تستهدف المنازل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020
البيضاء - الخليج 365
تصدت القوات الحكومية، لهجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على مواقعها بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وأكد مصدر عسكري، تمكن قوات الجيش من إفشال هجوم حوثي عنيف على مواقعه في جبهة قانية، وتكبيد المليشيات خسائر كبيرة، في العدة والعتاد.
وأفاد المصدر أن مقاتلات التحالف شاركت في وقف هجوم الحوثيين واستهدفت آليات وتعزيزات ماأدى إلى إحراق عربة BMP وخمسة أطقم عسكرية، ومقتل وجرح العديد من عناصر المليشيات الانقلابية.
وشنت مليشيات الحوثي الانقلابية قصفاً مكثفاً على منازل المواطنين في قرية الفرع، الأمر الذي أسفر عن أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات.
وقالت مصادر محلية إن القصف الحوثي ألحق أضرارا جسيمة في منازل المواطن فضل محمد احمد النجار، و فضل أحمد النجار، وأدى إلى انهيار عدة غرف واحتراق أخرى.
وتشهد جبهات القتال في محافظة البيضاء، معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية، منذ أكثر من شهر.
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