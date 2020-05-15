شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. مجهولون يهاجمون محل للملابس في يريم ومقتل وإصابة 3 عاملين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020 إب - الخليج 365

قتل شاب وأصيب 2 آخرون بجروح متفاوتة، جراء تعرض محل للملابس لهجوم مسلح في مدينة يريم، شمال إب، وسط اليمن. Advertisements وقالت مصادر محلية ، إن مسلحين مجهولين استهدفوا، معرض "اللهبي" للملابس، في شارع الرضمة بمديرية يريم، بقنابل، ماأدى إلى مقتل صاحب المحل وإصابة 2 من العاملين. وبحسب المصادر فإن مالك المحل والذي يدعى "حسين علي محمد صالح اللهبي" قتل على الفور في الهجوم فيما أصيب 2آخرين. يأتي ذلك في ظل فلتان أمني تشهده مدينة يريم الخاضعة لسيطرة الحوثيين وانتشار واسع للجرائم الجنائية وجرائم التصفية.

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