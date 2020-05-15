شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020 الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي ذراع ايران في اليمن، الاحياء السكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. Advertisements مصادر محلية في حيس افادت ان المليشيات قصفت الأحياء السكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وبقذائف ار بي جي بشكل عنيف. وطبقاً للمصادر فقد صوبت المليشيات نيران اسلحتها الثقيلة نوع م.ط عيار 23 صوب المساكن، بالإضافة الى استهدافها بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل هستيري. وأوضحت المصادر ان حالة من الرعب سادت المواطنين، خوفاً من ارتكاب المليشيات لمجازر بحق السكان الآمنين في منازلهم. ولم تلتزم مليشيات الحوثي بالهدنة الإنسانية الأممية لوقف إطلاق النار، حيث رفعت من وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية في إطار تصعيدها العسكري جنوب محافظة الحديدة.

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