الحديدة.. إصابة مواطنين من أسرة واحدة برصاص الحوثيين في خط حيس الخوخة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
أصيب مواطنين اثنين من أسرة واحدة برصاص مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، أثناء مرورهما في الخط الرابط بين مديريتي حيس والخوخة بالحديدة.
وتحدث أحد أقارب الجرحى بأن والده حسن أحمد هاشم عبدالله ذات 40 عاماً اصيب بطلق ناري في أعلى الكتف الأيمن من قبل عناصر حوثية، بينما أصيب خاله علي حسن صلاح عبدالله ذات 20 عاماً بطلق ناري في الرقبة.
في السياق أفادت مصادر طبية انها قامت بتقديم الإسعافات الأولية للجريحين في المستشفى الميداني بالخوخة ومن ثم تحويلهما إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا لاستكمال العلاج اللازم.
وتمارس مليشيات الحوثي أبشع الجرائم بحق المدنيين بشكل يومي ومتعددة الأشكال لوقف إطلاق النار في الحديدة منها زراعة الألغام والعبوات الناسفة وعمليات القصف والقنص واستهداف منازل المواطنين.
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