العمليات المشتركة لمحور الضالع تشكر أهالي الضالع وردفان ويافع 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020
الضالع - الخليج 365
قدّم العقيد فؤاد التهامي، ركن عمليات الاستطلاع الميداني لغرفة عمليات جبهات محور الضالع، رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى أهالي الضالع وحالمين وردفان ويافع قاطبة على ما قدَّموه من بذل وعطاء في سبيل رفد الجبهات بوجبات إفطار متكاملة منذُ بداية شهر رمضان المبارك.
وقال إنَّ هذا العطاء الذي قدّمه أهالي الضالع والمناطق المجاورة كـ(حالمين وردفان ويافع)، من خلال تسيير وجبات الإفطار للمرابطين في الخطوط الأمامية لمختلف جبهات محور الضالع ليس بغريبٍ عنهم، فقد قدّموا المال والرجال والدماء والأرواح.
وأضاف أن مثل هذه الأعمال شكّلت حافزاً معنوياً كبيراً للمرابطين عزَّزَ الروح المعنوية لديهم، وأن تنوع الأطباق الشعبيَّة، التي قدّمت من قبل الأهالي جعلت المرابطين يشعرون وكأنهم بين أوساط عائلاتهم، وهذا ما التمسته فعلاً من خلال ردود أفعال المرابطين في الثغور الذين حملوني توصيل رسالة شكرهم وامتنانهم لكل يد أعدت الطعام وساهمت في نقله وتوصيله اِبتداءً من حرائر الضالع والمناطق المجاورة والفرق العاملة على جمعه وتوصيله وتوزيعه كل يومٍ.
واختتم العقيد التهامي حديثه لـ«مركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي» قائلاً:" نقدّم شكرنا الخاص لأهالي المديريات في الضالع وحالمين وردفان ويافع على كرم العطاء المنقطع النظير في تقديم وجبات الإفطار الرمضانية المتنوّعة بواسطة تسيير القوافل اليوميّة لمختلف أنواع الأطباق والأطعمة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطعمهم ويسقيهم من بساتين وأنهار الجنَّة.
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