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صنعاء - ياسمين الخيامي - وكالة "سبوتنيك" الروسية تكشف عن طبيعة الاوضاع في محافظة ابين وتؤكد تحقيق الجيش الوطني انتصارات متسارعة واغتنامه عتاد عسكري تابع للانتقالي

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كانت هذه تفاصيل خبر وكالة "سبوتنيك" الروسية تكشف عن طبيعة الاوضاع في محافظة ابين وتؤكد تحقيق الجيش الوطني انتصارات متسارعة واغتنامه عتاد عسكري تابع للانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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