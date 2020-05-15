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صنعاء - ياسمين الخيامي - عكس الروايات السابقة.. الكشف عن طريقة مقتل علي عبدالله صالح وأين تم اغتيال الزوكا

قال السكرتير الصحفي للرئيس السابق علي عبدالله صالح أن سبب مقتله كانت سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على حديقته أثناء تجوله بها مما أدى إلى إصابته بشظايا في الرأس والصدر نقل على إثرها إلى داخل المستشفى المصغر الموجود في منزله .

وأكد أحمد الصوفي في لقاء نشره موقع البوابة على اصابة عارف الزوكا بشظايا من القذيفة نفسها .

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وحول هرب على عبدالله صالح إلى سنحان مسقط رأسه أكد الصوفي أن علي عبدالله صالح فارق الحياة في منزله ولكن الموكب الذي خرج باتجاه مسقط رأسه بعيدا عن أعين الحوثيين قيل أن يقع في قبضتهم كان يقل جثمانه بعد موته في بيته وكان الغرض منه مواراة جثمانه الثرى بجانب أخيه .