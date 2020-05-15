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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا: ليست في زنجبار ولا في عدن ولا حتى في شبوة ..فتح جبهة جديدة ارعبت كل قيادات الانتقالي وقصمت ظهورهم واربكت كل حساباتهم

قال العميد "وضاح عمر سعيد الصبيحي" القائد العام لقوات الحزام الأمني بالصبيحة إنهم اتجهوا بقوة عسكرية إلى أرض طور الباحة تحبساً لأي طارئ يطرأ فيها. وأضاف الصبيحي أنه وبرفقة جنوده لبوا النداء وأجابوا الدعوة دفاعاً عن وطن الجنوب ، حسب ذكره. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل : ظهور سلاح جديد وفتاك يقلب الطاولة على هذا الطرف في الاشتباكات بين قوات الشرعية والانتقالي في منظقة الشيخ سالم..شاهد لن تصدق ماحدث عاجل:شلال شايع يباغت الجميع ويقلب الطاولة على راس عيدروس الزبيدي ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي ويعترف ان الانتقالي انحرف عن الطريق وخدع ابناء الجنوب عاجل: الرئيس هادي يتلقى طعنة غادرة وانقلاب عسكري عليه..واشهر قائد عسكري ينضم للانتقالي ويامر كل ضباطه بقتل اي جندي من الشرعية يقترب من عدن عاجل..سلاح الجو الاماراتي يباغت الجميع ويقلب الموازين في محافظة ابين والشرعية تتلقى هزيمة ساحقة تجعل قادة الرئيس هادي يكون من شدة القهر Advertisements عاجل: هادي يدق ساعة الصفر ويقتحم عدن بقوة جبارة وسلاح فتاك والجزام الامني يرفض المقاومة ويسلم كل المواقع..وصحيفة دولية تكشف سر خطير ( صورة ) عاجل:الشيخ سلطان البركاني واعضاء مجلس النواب يصعقون الجميع ويطيحون بالرئيس هادي من منصبه ويؤكدون انه لم يعد رئيسا للجمهورية وليست له اية شرعية عاجل..قائد عسكري سعودي رفيع يصعق القيادات العسكرية في الجنوب ويمسح بكرامة هاني بن الارض ..لن تصدق ماذا قال القائد السعودي عن هاني بن بريك عاجل..الرئيس هادي يباغت الملك سلمان وولي عهده ويغادر الرياض بصورة نهائية ويعود الى عدن ويصدر قرار جمهوري خطير ارعب كل قادة الانتقالي وأكد قائلا: "جميعنا فداء لهذا الأرض ولوطننا الجنوبي وفاءً لدماء الشهداء وأنين الجرحى وهذا عهداً قسمناه على أنفسنا وجعلنا شعارنا مشروع شهادة في سبيل السير على خطى شهدائنا ومبادئهم وأهدافهم المصيرية والتحررية التي ضحوا بأنفسهم من أجلها" . يأتي ذلك، تزاماً مع تصاعد حدة المواجهة العسكرية بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي منذ إعلان الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حكمًا ذاتيًا في محافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي الخبر التالي : الحكومة تنقل قضية انقلاب الانتقالي الأخير إلى مجلس الأمن

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