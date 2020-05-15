شكرا لمتابعة خبر عن فلكي يمني شهير .. يوجه مناشدة عاجلة للسلطات الرسمية الايام القادمة ستكون عصيبة مع بدء دخول اليمن مرحلة امطار موسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعى الباحث و الفلكي عدنان الشوافي الجهات الرسمية الى تنظيم حملات نظافة شاملة هذة الأيام للانخفاض النسبي لهطول الأمطار قائلا في ظل اجتياح "فيروس كورونا" لبعض المناطق اليمنية و ما تشهده مناطق عديدة من اليمن بشكل خاص من إنتشار الأوبئة الأخرى مثل ما يدعونه "المكرفس" و "حمى الضنك" وغيرها .

فان المرحلة القادمة قد تكون عصيبة جدا، و لسنا بحاجة الى تعليل فالجميع يدرك تفاصيل وضع اليمن السياسي و الإقتصادي وبنيته التحتية و صرحه الطبي، أهم ما نريد قوله "ما أسهل التعليق و رمي المسئولبة" الا انها لا تحرك ساكن على الواقع ولم يعد أمامنا وقت للتعليق و التنصل، اننا اليوم أمام المواجهة و نحتاج الى المبادرة و تحمل الجميع دون إستثناء للمسئولية من المواطن الى الحكومة/الحكومات فالجميع في قارب واحد.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

و ربط الشوافي دعوته. ببيان صحفي في ظل عدم تطبيق حجر صحي حاليا في اليمن من فيروس كورونا و إنتشار الأوبئة المختلفة الآخرى و التي لا يوقفها حتى الحجر الصحي لانتقالها عبر وسائل أخرى مثل البعوض وخصوصا بعد تعرض العديد من المدن لامطار غزيرة وفيضانات أثرت على البنية التحية والصرف الصحي و تراكمت المخلفات.

و الأخطر بأن اليمن لا تزال داخلة على الأمطار الصيفية الموسمية خلال الأسابيع و الأشهر القادمة، مما قد يزيد من تفاقم الوضع لذلك يجب أن يتم استغلال هذة الأيام للإنخفاض النسبي لمعدل الهطول للامطار مقارنة بالاسابيع الماضية و والاسابيع اللاحقة و هي فرصة لحملات النظافة، المفترض ان يكون هناك مبادرات منتظمة لحملات نظافة شاملة على مستوى المدينة و المديرية وحتى الحارة.

وتابع الشوافي نتمنى أن يكون هناك دعوة من الجهات الرسمية لتوحيد الجهود في حملات نظافة شاملة و منظمة و إخراج المخلفات و أعادة تأهيل بعض النقاط المتضررة في شبكات الصرف الصحي ويجب أن يبادر المواطن و القطاع الخاص و المختلط و منظمات المجتمع المدني و المنظمات الدولية والحكومات اليمنية كلا في نطاقها بعمل حملات نظافة شاملة و تسخير كامل معدات و آليات المكاتب التنفيذية سواء الإنشاءات/ الحدائق /الزراعة/النظافة ..الخ بجانب إسنادهم بمعدات وشاحنات (قلابات) من القطاع الخاص ودعم المنظمات للعمل في حملات نظافة و إخراج المخلفات و التعقيم بتنسيق من الجهات الرسمبة المعنية للإشراف على الفرق المشاركة و تطبيق شروط و وسائل السلامة اللازمة وحتى لا تكون النظافة على حساب الإخلال بمبادي التزام المنازل و تجنب الزحام الذي يعد أكبر و أعظم مساهمة من المواطن في مساعدة المجتمع و الجهات الرسمية في مواجهة تفشي الأمراض.