شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية : تجدد رفضها لخطوات المجلس الانتقالي التصعيدية في العاصمة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جددت الحكومة اليمنية الخميس رفضها لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي "الإدارة الذاتية" لمحافظات الجنوب.

وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك، خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي، إن ممارسات المجلس الانتقالي لا يمكن القبول بها، وأن الحل يكمن بالتراجع عن كل الخطوات التصعيدية والعودة مجددا الى تنفيذ اتفاق الرياض بحسن نية وبمسؤولية وطنية. وفقًا لما أوردته وكالة الانباء اليمنية سبأ.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وبحث رئيس الحكومة مع الوزير البريطاني، تداعيات الوضع في عدن مع تعطيل مؤسسات الدولة ونهب الإيرادات العامة إلى حسابات خاصة والتصعيد العسكري، وعرقلة جهود التعامل مع انتشار وباء كورونا والحميات الأخرى والتي تسببت في معاناة مضاعفة للسكان مع تردي الخدمات.

وأعرب عبدالملك عن تطلعه من المملكة المتحدة ممارسة اقصى الضغوط في الدفع بجهود الحل السياسي ودعم استعادة الدولة ومؤسساتها تحت مظلة الشرعية.

وأشار إلى ان الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية الشقيقة استجابا للدعوات الأممية والدولية لوقف اطلاق النار، لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا، لكن جماعة الحوثي لازالت تستغل التساهل الدولي في رفض ذلك والتحشيد في مختلف الجبهات، دون اكتراث بمعاناة المواطنين.

ودعا رئيس الحكومة المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيدا من الضغوط على جماعة الحوثي لوقف اطلاق النار وكشف الوضع الصحي بصورة حقيقية وتوحيد الجهود في مواجهة فيروس كورونا.

بدوره، جدد الوزير البريطاني، التأكيد على موقف بلاده من اعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية وضرورة التراجع عن ذلك والعودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض بصورة سريعة، والتركيز على احتواء الازمة في اليمن. مشيرا إلى دعم المملكة المتحدة لجهود تحقيق السلام في اليمن.

كما أكد دعم بلاده للحكومة الشرعية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الموارد والسيطرة على التضخم وضبط السياسة النقدية.

وقال " سنعمل مع المجتمع الدولي على توفير الدعم اللازم لذلك".