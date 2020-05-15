شكرا لمتابعة خبر عن اللجنة الامنية في حضرموت تصدر بيان بشأن التطورات الجارية في المحافظات الجنوبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء بيانا بشأن التطورات الجارية في المحافظات الجنوبية. وقال البيان أن اللجنة الأمنية عقدت اجتماعها بشأن الدعوة إلى تدشين عمل تشكيلات عسكرية قتالية خارج نطاق المؤسسة العسكرية والأمنية. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأعلنت اللجنة تأييدها بيان محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني والتزامها بتنفيذ التوجيهات التي تقضي بمنع أي تشكيلات عسكرية خارج النظام والقانون. وأهابت اللجنة بجميع المواطنين والمكونات الحزبية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة الالتفات والتكاتف خلف قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والوادي والصحراء. كما دعت إلى تجنيب محافظة حضرموت من الدخول في أي صراعات تستهدف حالة الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة.

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