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الرياض - رنا عبدالله - عـاجل : جريمة بشعة وغير متوقعة تهز السعودية .. والرعب يدب في قلوب السعوديين

تكثف السلطات الأمنية السعودية من تحركاتها الفترة الأخيرة ضد مستغلي منع التجول وممارسة أعمال إجرامية ومخالفات يعاقب عليها النظام، وذلك بعد تفشي معدل الجريمة في المملكة بمعدلات غير مسبوقة.

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وأعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، القبض على شبكة للإتجار بالبشر في المدينة المنورة، تضم عددًا كبيرًا من الأشخاص من جنسيات مختلفة.

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وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، أن جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة،أسفرت عن ضبط شبكة تمارس الإتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها بالكامل.





وأوضح أن الشبكة تضم 79 شخصًا من جنسيات مختلفة، ويمارسون ويستغلون بعض المخالفين في التسول خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وكانت السلطات السعودية، أعلنت السبت الماضي، تخفيف حظر التجول الشامل عن بعض أحياء المدينة المنورة واعتماد الحظر الجزئي فيها، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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