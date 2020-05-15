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الرياض - رنا عبدالله - تسريب فيديو مفاجئ للفنان ”محمد رمضان“ وهو يقوم بهذا الفعل الصادم (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قالوا إنه تسريب الحلقة الأخيرة من مسلسل “البرنس”.

ويظهر في الفيديو محمد رمضان أثناء الانتقام من أشقائه بعدما قاموا بقتل زوجته وابنه، وسجنه بسبب الميراث.

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مسلسل “البرنس”، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وإدوارد وأحمد زاهر ومن قصة وإخراج محمد سامي.

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وتدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس”، “رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش، و”رأفت” أحمد فهيم زوج أخته.

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