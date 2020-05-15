شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : ظهور سلاح جديد وفتاك يقلب الطاولة على هذا الطرف في الاشتباكات بين قوات الشرعية والانتقالي في منظقة الشيخ سالم..شاهد لن تصدق ماحدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : ظهور سلاح جديد وفتاك يقلب الطاولة على هذا الطرف في الاشتباكات بين قوات الشرعية والانتقالي في منظقة الشيخ سالم..شاهد لن تصدق ماحدث

قال مصدر محلية أنها تجددت الاشتباكات بالاسلحة الثقيلة بين قوات الشرعية وميليشيات الانتقالي في الشيخ سالم. جنوب شرق مدينة زنجبار فيما أكد المصدر الخبر وقال أنه حان اليوم تحرير زنجبار ودخول عدن فقد صدرت قرارات بالحسم العسكري خاصه بعد إعلان مليشيات الانتقالي الليله النفير العام ورفضها للتراجع عن الحكم الذاتي -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل : ظهور سلاح جديد وفتاك يقلب الطاولة على هذا الطرف في الاشتباكات بين قوات الشرعية والانتقالي في منظقة الشيخ سالم..شاهد لن تصدق ماحدث عاجل:شلال شايع يباغت الجميع ويقلب الطاولة على راس عيدروس الزبيدي ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي ويعترف ان الانتقالي انحرف عن الطريق وخدع ابناء الجنوب عاجل: الرئيس هادي يتلقى طعنة غادرة وانقلاب عسكري عليه..واشهر قائد عسكري ينضم للانتقالي ويامر كل ضباطه بقتل اي جندي من الشرعية يقترب من عدن Advertisements عاجل..سلاح الجو الاماراتي يباغت الجميع ويقلب الموازين في محافظة ابين والشرعية تتلقى هزيمة ساحقة تجعل قادة الرئيس هادي يكون من شدة القهر عاجل: هادي يدق ساعة الصفر ويقتحم عدن بقوة جبارة وسلاح فتاك والجزام الامني يرفض المقاومة ويسلم كل المواقع..وصحيفة دولية تكشف سر خطير ( صورة ) عاجل:الشيخ سلطان البركاني واعضاء مجلس النواب يصعقون الجميع ويطيحون بالرئيس هادي من منصبه ويؤكدون انه لم يعد رئيسا للجمهورية وليست له اية شرعية عاجل..قائد عسكري سعودي رفيع يصعق القيادات العسكرية في الجنوب ويمسح بكرامة هاني بن الارض ..لن تصدق ماذا قال القائد السعودي عن هاني بن بريك عاجل..الرئيس هادي يباغت الملك سلمان وولي عهده ويغادر الرياض بصورة نهائية ويعود الى عدن ويصدر قرار جمهوري خطير ارعب كل قادة الانتقالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : ظهور سلاح جديد وفتاك يقلب الطاولة على هذا الطرف في الاشتباكات بين قوات الشرعية والانتقالي في منظقة الشيخ سالم..شاهد لن تصدق ماحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.