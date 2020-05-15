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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الانتقالي يتلقى ضربة ساحقة وطعنة غادرة تقصم ظهره لأنها طعنة من قوة جبارة كان الانتقالي يعتمد عليها، لكنها خذلته وهو في امس الحاجة اليها ولم تطلق رصاصة واحدة

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