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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: اللواء احمد مساعد حسين والشيخ صالح بن فريد يقصمان ظهر الانتقالي ويصدران بياناً هاماً بشأن دعوة «النقيب» للنفير العام ويوجهان دعوة عاجلة للسعودية (البيان)

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: اللواء احمد مساعد حسين والشيخ صالح بن فريد يقصمان ظهر الانتقالي ويصدران بياناً هاماً بشأن دعوة «النقيب» للنفير العام ويوجهان دعوة عاجلة للسعودية (البيان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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