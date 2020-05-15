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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : حقيقة مقتل حمد بن جاسم في انقلاب فاشل قطر



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، بأنباء غير مؤكد حول مقتل حمد بن جاسم بن جبر، رئيس الوزراء القطري السابق، في محاولة انقلاب فاشلة. حيث تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء في الآونة الأخيرة تفيد مقتل حمد بن جاسم بن جبر، في محاولة منه للإطاحة بأمير قطر الحالي تميم بن حمد. من جانبه ، أوضح مبارك آل عاتي، محلل سياسي سعودي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن ما يحدث في قطر أكبر من مسألة مقتل حمد بن جاسم بن جبر. إلى ذلك، أشار، فهد بن عبد الله آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، أشار إلى مقتل حمد بن جاسم بن جبر قائلا: “اختلف الخونة في قطر وأنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني”.حسب تعبيره على تويتر. الحقيقية: وتعقيبًا على ذلك، نشر الأمير فيصل بن جاسم آل ثاني، تغريدة له قائلا: “أسوأ الناس تجار الأزمات الذين ينقلون الأخبار السيئة وينشرون الكذب والزور والنميمة”. وكان حمد بن جاسم قد كتب تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: ” كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة، فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم، وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة.

