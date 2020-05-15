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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تقرر «خياران» لا ثالث لهما بشأن الحرب الدائرة في «أبين» بين قوات الشرعية والانتقالي الجنوبي





قال مصدر قررت السعوديه خياران لاثالث لهما لما يدور في أبين من حرب بين الجيش الوطني ومليشيات الانتقالي هذا وقال المصدر إن على مليشيات الانتقالي أن تختار أما الحرب ام السلام فيما إذا اختارت الحرب فعليها أن تعي أن اتفاق الرياض لن ولايمكن الرجوع إليه بعد فشلها العسكري وأنها ليست إلا عصابه. او أن تختار تنفيذ اتفاق الرياض وتعود عن إعلانها الحكم الذاتي للجنوب. فيما إذا قررت مليشيات الانتقالي تنفيذ اتفاق الرياض فسيتم تنفيذه فورا وبشكل عاجل يتم بموافقة الحكومة الشرعيه ويتم إقالة معين عبدالملك وحكومته فور التنفيذ وتشكيل حكومة كفاءات وطنيه. فقد خيرت المملكة العربية السعودية الانتقالي أما الحسم العسكري أو اتفاق الرياض.





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