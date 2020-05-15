شكرا لمتابعة خبر عن قبائل ومشائخ محافظة أبين .. تزف بشائر النصر وتصدر بيان هام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية أن قبائل محافظة أبين دعوا الى اجتماع وموسع وعاجل الاربعاء يناقش فية الوضع الراهن والخطير الذي تمر به المحافظة وخرجوا بهذا البيان الهام والذي كان فية.

تابعت قبائل أبين ومشائخها وأعيانها ما يدور من أحداث على مشارف العاصمة زنجبار بين جيش الشرعية التابع للرئيس هادي ومليشيات الانتقالي التابعة للإمارات، وعليه فإننا نؤكد التالي:

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1) وقوفنا الكامل مع جيش الشرعية المعترف بها دولياً ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي.

2) ندعو المقاتلين المغرر بهم، وخاصة من أبناء عمومتنا الضالع ويافع وردفان للعودة لصوابهم والانسحاب الفوري من عاصمة المحافظة وتسليمها للحكومة الشرعية.

3) تؤكد قبائل أبين على جاهزيتها التامة لمشاركة الجيش في دخول زنجبار وتمهل إخواننا من الضالع ويافع وردفان ٤٨ ساعة للخروج من محافظتنا، وإلا سنكون داخل زنجبار بالحديد والنار.

صادر عن أعيان ومشائخ قبائل أبين 20/ رمضان / ١٤٤١ ه الموافق ٢٠٢٠/5/13م