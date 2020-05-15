شكرا لمتابعة خبر عن رئيس المجلس الانتقالي .. يصدر قرارا جديدا من فنادق ابوظبي .. وهذا ماورد فيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء امس الخميس، من العاصمة الاماراتية ابوظبي، قرارا قضى بتشكيل اللجنة الاقتصادية العليا ، الذي استكمل من خلالها الانقلاب على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. وتضمن قرار الزبيدي تشكيل اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتعتبر أحد اللجان الدائمة للمجلس الانتقالي وتخضع لرئيس المجلس مباشرة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وتكونت اللجنة الاقتصادية من 27 أكاديميا وخبيراً وفنياً برئاسة الخبير الاقتصادي والمصرفي عبدالسلام حميد. وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن في 25 ابريل الماضي حالة الطوارئ والادارة الذاتية للمحافظات الجنوبية على رأسها العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، عدن (جنوب اليمن). وفيما يلي نص القرار: قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم (21) لسنة 2020م بشأن تشكيل اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي - بعد الاطلاع على (إعلان عدن التاريخي) الصادر في العاصمة عدن بتاريخ 4 مايو 2017م الموافق:8/8/1438هـ. - والقرار رقم (2) لعام 2017م، بشأن النظام الأساسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. - والقرار رقم (17) لعام 2018م، بشأن اللائحة الداخلية لرئاسة المجلس الانتقالي. - ولما تقتضيه المصلحة العليا للجنوب. قـــــــــــرر مادة(1): تُشكل اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي وفقاً لأحكام هذا القرار، وتعتبر أحد اللجان الدائمة للمجلس الانتقالي وتخضع لرئيس المجلس مباشرة. مادة(2): تتكوّن اللجنة الاقتصادية من الأكاديميين والخبراء والفنيين من ذوي الخبرة الآتية أسمائهم: 1- د. عبدالسلام صالح حُميد هادي - رئيساً 2- د. جمال محمد سرور محمد - نائباً 3 - د. عبدالقوي محمد صالح حسين - عضواً 4- د. سعودي علي عبيد صالح - عضواً Advertisements 5- د. حسن صالح حسن العبد - عضواً 6- د. محمد همام علي بن همام - عضواً 7- د. عبدالله محسن طالب باسردة - عضواً 8- د. سعاد عثمان عبدالرحيم يافعي - عضواً 9- فاطمة محمد عمر باعمر - عضواً 10 - د. محمد علي حسين متاش- عضواً 11 - م. أحمد صالح أحمد الوالي - عضواً 12- عبدالوهاب عبدالحبيب سالم التميمي - عضواً 13- عُبيد محمد صالح باقيس - عضواً 14 - كارم يحيى عبدالحق السراري - عضواً 15- م. طارق عبده علي أحمد - عضواً 16- مسعد حُميد محسن الجحافي - عضواً 17- بسام أحمد أبوبكر المفلحي - عضواً 18 - م. معروف إبراهيم عقبة - عضواً 19 - د. محمود محمد صالح جباري - عضواً 20 - د.عبدالله إبراهيم جامع- عضواً 21 - يسرى شفيق حسن داؤود - عضواً 22- د. خضر بلم خضر عطروش - عضواً 23- د. جمال عبدالغفور محمد عوض - عضواً 24- ميرفت محمد علي سلام - عضواً 25- د. جعفر حسين محمد منيعم - عضواً 26 - د. عادل إبراهيم أحمد الغوري - عضواً 27- م. صالح بن صالح أحمد جباري - عضواً مادة(3): تحدد اللائحة التنظيمية للجنة الاقتصادية العليا للمجلس مهام واختصاصات اللجنة وآلية عملها وعلاقتها بالجهات الأخرى. مادة(4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس. صدر في العاصمة عدن يوم الاثنين بتاريخ: 11/ مايو / 2020م، الموافق: 18/ رمضان/ 1441هـ عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

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