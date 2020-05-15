شكرا لمتابعة خبر عن محمد الربع : يثير جنون الحوثيون في العاصمة ويتسبب باعتقال واختطاف العشرات في صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت عدد من محلات الإنترنت بالعاصمة اليمنية صنعاء، للمداهمة من قبل جماعة الحوثي ، واعتقال بعض ملاكها، على خلفية التعاطي مع برنامج "رئيس الفصل" الذي يقدمه الفنان الكوميدي محمد الربع خلال شهر رمضان.

وقالت مصادر مطلعة ، أن جماعة الحوثي داهمت عشرات محلات الإنترنت بأحياء السنينة والستين، واختطفت أحد مالكي محل إنترنت بحي الجامعة بالعاصمة صنعاء، جراء تحميل وبث حلقات البرنامج الكوميدي "رئيس الفصل" الذي تبثه قناة بلقيس الفضائية ويقدمه الفنان محمد الربع.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ويتناول البرنامج الكوميدي قضايا يمنية بطريقة ساخرة، حيث خصصت عدد من حلقاته لتعرية مشروع الحوثييين وممارساتهم الطائفية وخداعهم البسطاء من الشعب وجرائمهم وفسادهم.

وأكدت المصادر، أن جماعة الحوثي طلبت من ملاك الانترنت التوقف عن تحميل وبث حلقات البرنامج الكوميدي، وتوعدت بمن يخالف هذه الإجراءات بالعقوبات قاسية كونه يشق الصف ويحدث البلابل لمشاهدة مثل تلك البرنامج التي تهاجمهم باستمرار، حسب توجيه الحوثيين.

وحصد البرنامج شعبية واسعة لدى اغلب اليمنيين خاصة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي نتيجة الانتهاكات وحملات القمع التي تنفذها بحقهم.