شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية : تغلق منفذ الوديعة الحدودي امام المسافرين مجدداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة إغلاق منفذ الوديعة الحدودي مؤقتاً أمام حركة المسافرين القادمين عبر المملكة العربية السعودية ضمن جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسيظل المنفذ مفتوح أمام حركة الشحن التجاري والإغاثي والحالات الخاصة التي سيتم التنسيق حولها بين القنصلية اليمنية في جدة والسلطات في السعودية. بحسب ما أعلنت لجنة الطوارئ الوطني.

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وجاء قرار الاغلاق بعد استكمال استيعاب العالقين بحسب الكشوفات وبموجب توجيهات الرئيس هادي.

ويأتي قرار الإغلاق المؤقت ضمن التدابير والإجراءات التنفيذية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث سجلت لجنة الطوارئ 85 حالة إصابة منذ 10 إبريل الماضي بينها 12 حالة وفاة.ِ

والخميس الماضي أعلنت الحكومة، إعادة فتح منفذ الوديعة البري الحدودي لاستقبال العالقين في السعودية، وقالت "بأنه سيتم إخضاع العائدين للحجر الصحي في الوديعة قبل السماح لهم بالمغادرة إلى مناطقهم".

وبدأ اغلاق المنفذ مطلع ابريل الماضي خشية انتشار كورونا في البلاد عن طريق المسافرين القادمين من السعودية، وفي ذلك الوقت لم تسجل اليمن أي حالة إصابة.