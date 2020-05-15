شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : انتشار مفاجئ لقوات المجللس الانتقالي في شوارع العاصمة الموقتة عدن (صور وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت قوات الحزام الامني التابعة للمجلس الانتقالي مساء امس الخميس في شوارع العاصمة المؤقتة عدن بشكل مفاجئ.

وقالت مصادر محلية ان قوات الانتقالي نصبت نقاط تفتيش وحواجز امنية في عدد من شوارع عدن لتفتيش المواطنين والسيارات .

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وحسب المصادر ان قوات الحزام الامني نفذت عملية تمشيط شوارع عدن، ابتداء من جولة كالتكس والشيخ عثمان ومنطقة الدرين وصولا إلى العريش وخور مكسر والقطاع الشرقي وعمل حواجز تفتيش فجائية في بعض المواقع للمشتبهين والمركبات المخالفة.

وتشهد عدن توتر امني جراء المعارك الدائرة في محافظة ابين بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي منذ مطلع الاسبوع الجاري.