شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الامن : يفاجئ الجميع ويوجه صفعة قوية للانتقالي في العاصمة الموقتة عدن مع احتدام معارك ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا ‏مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة مساء امس الخميس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً إلى العودة عن أي إجراءات تتحدى شرعية ⁧‫اليمن‬⁩. وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه .

وطالب مجلس الأمن الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي بتخفيف التوترات العسكرية والعودة إلى ⁧‫اتفاق الرياض‬⁩ الموقع بين الطرفين في العاصمة السعودية .

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وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريقيث قد دعا في إحاطته لمجلس الأمن المجلس الانتقالي الجنوبي إلى ضبط النفس والعمل على تنفيذ اتفاق الرياض.

وتاتي دعوات مجلس الامن الدولي بعد قيام مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بتاريخ 26 ابريل باعلان ادارته الذاتيه لمناطق الجنوب وهو ما اثار حالة من التوتر ادت لمواجهات مسلحة جاريه حتى اليوم في محافظة ابين المجاورة للعاصمة المؤقته عدن التي يتخذ منها الانتقالي مركزا له بعد قيامه بطرد الحكومة الشرعية منها في شهر اغسطس من العام المنصرم .