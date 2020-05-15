شكرا لمتابعة خبر عن المبعوث الاممي : يفضح الحوثيين في مجلس الامن ويعبر عن قلقه من سحب الحوثيون اموال المرتبات من بنك الحديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث عن قلقه من عزم جماعة الحوثي سحب أموال من الحساب الخاص بالمرتبات في فرع البنك المركزي بالحديدة.

وأشار المبعوث الأممي لليمن، في إحاطة إلى مجلس الأمن امس الخميس، إلى عدم استجابة للحوثيين للمطالبات المتكررة من قبل مكتبه لتقديم الوثائق المطلوبة للتحقق من نشاط الحساب الخاص في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة.

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وأكد غريفيث مخاطبة قيادة الحوثيين للتأكيد على هذا الطلب شخصيًا. مضيفاً "نعمل الآن مع الطرفين للاتفاق على طريقة للمضي قدمًا في هذا الملف الشائك".

إلى ذلك أحاط المبعوث الأممي مجلس الأمن باستمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في كثير من الأحيان بالحديدة معرباً عن قلقه بشكل خاص جراء القصف المنتظم للمناطق السكنية في المدينة والأجزاء الجنوبية.

ولفت غريفيث إلى تواصل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بقيادة الجنرال غوها، الحوار مع الطرفين لكن عملها يتعرض لضغوط.

وأضاف "يؤسفني أن أبلغكم أن العقيد محمد الصليحي، ضابط الاتصال في الحكومة اليمنية الذي أصيب بطلق ناري في آذار/مارس، قد مات متأثرًا بجراحه. كانت وفاة العقيد الصليحي مأساوية ، وأتقدم بأحر التعازي لأسرته".

واستشهد العقيد/ محمد عبد الرب الصليحي ضابط الارتباط عن القوات المشتركة في لجان الرقابة الثلاثية لوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة متأثراً بإصابته برصاصة قناص حوثي في الـ11 من مارس الماضي في نقطة الارتباط الخامسة داخل مدينة الحديدة وهو يؤدي واجبه تحت علم الأمم المتحدة.

وعبر غريفيث عن أمله في أن يجد الطرفان طريقة للتغلب على عدم الثقة وإعادة تنشيط لجنة تنسيق إعادة الانتشار والآليات المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة.